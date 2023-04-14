Україна знімається з відбору Євро-2024: Зозуля відреагував на заборону змагатися з росіянами та білорусами

Гравець зробив логічний висновок

Відомий український футболіст Роман Зозуля висловився про указ міністерства молоді та спорту про заборону збірним України брати участь у змаганнях, де будуть спортсмени з рф та Білорусі.

Свою реакцію він опублікував в Instagram. Нападник іспанського клубу "Райо Махадаонда" зробив висновок, що національна команда не продовжуватиме участі у кваліфікації на континентальну першість 2024 року.

"Схоже, футбольна збірна знімається із кваліфікації Євро", — написав Зозуля.

Пост колеги не залишили поза увагою нинішні та колишні гравці: "Непогано вирішили питання", — іронічно зазначив захисник "Львова" Олексій Дітятьєв.

"Мда. Просто в шоці", — не приховував свого розчарування колишній партнер по збірній України та одноклубник Зозулі по "Дніпру" Артем Федецький.

Нагадаємо, що збірна України з футболу ризикує знятися з відбору на Євро-2024, оскільки в груповому раунді виступає команда Білорусі.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію допустити атлетів з рф та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним статусом під час виконання спортсменами деяких умов. Проти бойкоту першостей, де братимуть участь представники країн-агресорів, виступила Федерація тенісу України, а також іменита українська тенісистка Еліна Світоліна.