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Україна знімається з відбору Євро-2024: Зозуля відреагував на заборону змагатися з росіянами та білорусами

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Зозуля не залишив поза увагою скандальний указ Новина оновлена 14 квітня 2023, 11:13
Зозуля не залишив поза увагою скандальний указ. Фото Facebook Романа Зозулі

Гравець зробив логічний висновок

Відомий український футболіст Роман Зозуля висловився про указ міністерства молоді та спорту про заборону збірним України брати участь у змаганнях, де будуть спортсмени з рф та Білорусі.

Свою реакцію він опублікував в Instagram. Нападник іспанського клубу "Райо Махадаонда" зробив висновок, що національна команда не продовжуватиме участі у кваліфікації на континентальну першість 2024 року.

"Схоже, футбольна збірна знімається із кваліфікації Євро", — написав Зозуля.

Пост колеги не залишили поза увагою нинішні та колишні гравці: "Непогано вирішили питання", — іронічно зазначив захисник "Львова" Олексій Дітятьєв.

"Мда. Просто в шоці", — не приховував свого розчарування колишній партнер по збірній України та одноклубник Зозулі по "Дніпру" Артем Федецький.

Нагадаємо, що збірна України з футболу ризикує знятися з відбору на Євро-2024, оскільки в груповому раунді виступає команда Білорусі.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію допустити атлетів з рф та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним статусом під час виконання спортсменами деяких умов. Проти бойкоту першостей, де братимуть участь представники країн-агресорів, виступила Федерація тенісу України, а також іменита українська тенісистка Еліна Світоліна.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Чемпіонат Європи #Мінмолодьспорту #Роман Зозуля #Євро-2024