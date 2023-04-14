Украина снимается с отбора Евро-2024: Зозуля отреагировал на запрет соревноваться с россиянами и белорусами
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Игрок сделал логичный вывод
Известный украинский футболист Роман Зозуля высказался об указе министерства молодежи и спорта о запрете сборным Украины принимать участие в соревнованиях, где окажутся спортсмены из рф и Беларуси.
Свою реакцию он опубликовал в Instagram. Нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" сделал вывод, что национальная команда не будет продолжать участие в квалификации на континентальное первенство 2024 года.
"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", — написал Зозуля.
Пост коллеги не оставили без внимания нынешние и бывшие игроки: "Неплохо решили вопрос", — иронично отметил защитник "Львова" Алексей Дитятьев.
"Мда. Просто в шоке", — не скрывал своего разочарования бывший партнер по сборной Украины и одноклубник Зозули по "Днепру" Артем Федецкий.
Напомним, что сборная Украины по футболу рискует сняться с отбора на Евро-2024, поскольку в групповом раунде выступает команда Беларуси.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию допустить атлетов из рф и Беларуси к международным соревнованиям под нейтральным статусом при выполнении спортсменами некоторых условий. Против бойкота первенств, где будут участвовать представители стран-агрессоров, выступила Федерация тенниса Украины, а также именитая украинская теннисистка Элина Свитолина.