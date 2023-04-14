"Будем смотреть": в правительстве прокомментировали возможное снятие сборной Украины с отбора на Евро-2024

В Кабмине уточнили скандальный приказ

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался по поводу возможного снятия национальной команды Украины по футболу с квалификации на Евро-2024 из-за приказа о запрете украинских сборных участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы

В комментарии Суспильне он отметил, что основное решение будет принимать профильная федерация – УАФ. По его словам, у правительства и организации достаточно времени, чтобы выверить позиции.

"Я знаю, что они будут соперничать [с Беларусью] в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть", — добавил Бидный.

Отвечая на вопрос, будет ли УАФ согласно приказу лишена статуса национальной федерации в случае, если сборная Украины ослушается и отправится на турнир, чиновник подчеркнул, что такое решение принимается комиссией, и в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы государства в военное время.

"Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом.

То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться", — резюмировал Бидный.

Напомним, что национальная команда Украины по футболу рискует прекратить выступления в отборе на Евро-2024 из-за того, что на групповом этапе также играет Беларусь.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из рф и Беларуси к международным турнирам под нейтральным флагом при выполнении ими ряда условий. Против бойкота соревнований, куда допустят представителей стран-агрессоров, выступила Федерация тенниса Украины, а также знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.