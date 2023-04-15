"Топчуть вчителів і палять літературу": російський тренер вразив своїми "знаннями" про Україну

У рф навіть спортивні люди говорять по методичці кремля

Хореограф групи Етері Тутберідзе Олексій Железняков відреагував на рішення Міністерства молоді та спорту України заборонити українським атлетам змагатися з росіянами та білорусами.

Відповідний коментар тренера доступний на "Матч ТВ". Железняков цинічно звинуватив українців у русофобії до 24 лютого 2022 року (початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, — Ред.), забувши, як росіяни окупували Крим та частину Донбасу ще у 2014 році.

"А що, нас це має дивувати? Вони скасували у себе російську мову, хоча більшість в Україні розмовляла російською мовою. Вони знищують свою православну церкву, топчуть вчителів за те, що вони спілкуються російською мовою. Палять літературу Лермонтова, Пушкіна. вулиці іменами катів. Перейменовують вулиці іменами катів.

І тепер після цього нас має дивувати, що вони своїм спортсменам заборонили змагатися з нашими спортсменами? Ну, працюють хлопці і працюють, ясна річ, за чиєю вказівкою – великих дядьків з того боку.

Мене це рішення Мінспорту України не здивувало, хай копають собі яму далі. У них увімкнулася відверта русофобія, ще навіть до СВО (так звана "спецоперація", — Ред.). Все це дуже сумно", — заявив Железняков.

У мережі зазначили, що Железняков забув про 2014 рік, коли росія розпочала агресію проти України.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив українців через цю заборону.

Нагадаємо, російський фігурист жорстко нахамив американцям, які виступили проти повернення росії у міжнародний спорт.