Екс-атлетка вважає це захистом спортсменів

російська чемпіонка Олімпіади в Турині-2006 Світлана Журова закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавити українських атлетів прапора та гімну після рішення їхнього уряду заборонити змагатися з росіянами та білорусами.

В інтерв’ю Спорт-Экспресс нині депутат Державної думи Росії назвала наказ Мінспорту України втручанням у спорт та його політизацією. Примітно, що це каже представник влади країни, яка, наприклад, створила державну програму допінгу.

Вона цинічно заявила, що хоче захистити спортсменів України, адже "їм нема до кого звернутися, і вони не наважаться ні до кого піти, щоб захищати свої права".

"Я гіпотетично фантазую, але МОК має можливість відсторонити країну, тобто позбавити її прапора, коли хтось із політиків дуже сильно втручається у справи олімпійського комітету та громадських організацій.

Отже, є можливість перевести Україну в нейтральний статус та сказати спортсменам: "Виступайте тепер не за країну, а за себе". Вони можуть таке запропонувати", — розвинула фантазію Журова.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію допустити атлетів з рф та Білорусі до міжнародних турнірів під нейтральним статусом під час виконання спортсменами деяких умов. Проти бойкоту першостей, де можуть брати участь представники країн-агресорів, виступила Федерація тенісу України та знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.

Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив про те, що основне рішення щодо можливого зняття футбольної збірної України з відбору на Євро-2024 прийматиме УАФ.