Экс-атлетка считает это защитой спортсменов

российская чемпионка Олимпиады в Турине-2006 Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет (МОК) лишить украинских атлетов флага и гимна после решения их правительства запретить соревноваться с россиянами и белорусами.

В интервью Спорт-Экспресс ныне депутат Государственной думы рф назвала приказ Минспорта Украины вмешательством в спорт и его политизацией. Примечательно, что это говорит представитель власти страны, которая, к примеру, создала государственную программу допинга.

Она цинично заявила, что хочет защитить спортсменов Украины, ведь "им не к кому обратиться, и они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права".

"Я гипотетически фантазирую, но у МОК есть возможность отстранить страну, то есть лишить ее флага, когда кто-то из политиков очень сильно вмешивается в дела олимпийского комитета и общественных организаций.

Значит, есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам: "Выступайте теперь не за страну, а за себя". Они могут такое предложить", — развила фантазию Журова.

Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию допустить атлетов из рф и Беларуси к международным турнирам под нейтральным статусом при выполнении спортсменами некоторых условий. Против бойкота первенств, где могут участвовать представители стран-агрессоров, выступила Федерация тенниса Украины и знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил о том, что основное решение по поводу возможного снятия сборной Украины по футболу с отбора на Евро-2024 будет принимать УАФ.