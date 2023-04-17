Доска позора: Украина опубликовала список спортсменов рф и Беларуси, поддерживающих войну

Перечень включает 23 человека

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список российских и белорусских атлетов, которые поддержали войну рф в Украине. Накануне президент Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов.

С соответствующим перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. В него вошли 23 представителя 18 видов спорта.

При нажатии на профиль того или иного атлета, можно прочесть их высказывания, которые стали причиной их попадания в данный список.

Среди прочих нынешних и бывших спортсменов выделяются имена Алины Кабаевой, Евгения Плющенко, Николая Валуева и прочих.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию о допуске атлетов из рф и Беларуси к международным турнирам под нейтральным статусом, если те выполнят определенные условия.

После этого украинское правительство запретило нашим спортсменам выступать на международных соревнованиях, где будут представлены российские и белорусские атлеты.

Против бойкота стартов с участием представителей рф и Беларуси выступила Федерация тенниса Украины. Также против такого сценария и знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.