Непереможний український боксер відправив суперника у перший нокаут у кар’єрі (відео)

Українець став хедлайнером вечора боксу у Латвії

Минулого вікенду український боксер Богдан Соболь (15-0, 7 КО) здобув ефектну перемогу в головному бою вечора боксу в латвійському місті Лієпая. Напередодні український чемпіон Олександр Усик отримав роботу у національній команді з футболу.

Українець нокаутував маловідомого француза Гастона Дуе (9-5-2, 4 КО) у п’ятому раунді. Про це повідомляє boxrec.com.

23-річний уродженець Макіївки не дав жодного шансу 38-річному французу. У 6-рандовому поєдинку українець двічі відправив опонента у нокдаун — у першому та четвертому раундах. А у п’ятій 3-хвилинці Богдан потужним ударом з лівої по корпусу змусив Гастона капітулювати на колінах. Рефері зафіксував перемогу Соболя технічним нокаутом. Для непереможного українця цей тріумф став 15-м у кар’єрі. Досвідчений француз програв уп’яте і вперше нокаутом.

Відео нокауту в бою Соболь - Дуе

Раніше повідомлялося, що український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) на вечорі боксу в Мадриді здобув дострокову перемогу над венесуельцем Майклом Маркано (29-8-1, 25 КО).

Нагадаємо, український боксер Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор" переміг Фредді Масабо з Куби у поєдинку на голих кулаках.