Український боксер покарав суперника за "понти" перед боєм (відео)

Кубинський боєць провокував українця на дуелі поглядів

Український боксер Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор" переміг Фредді Масабо з Куби у поєдинку на голих кулаках у промоушені Bare Knuckle. Напередодні непереможний український боксер Федір Черкашин (22-0, 14 КО) отримав чергову дострокову перемогу на вечорі боксу в США.

Турнір BKFC 38 відбувся у Флориді (США), де українець провів п’ятираундовий поєдинок. Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.

За підсумками п’яти раундів судді одноголосно віддали перемогу уродженцю Маріуполя Ханакову. Таким чином, українець покарав опонента за зухвалу поведінку на церемонії зважування.

Повне відео бою Бовар Ханаков — Фредді Масабо:

Нагадаємо, на церемонії зважування під час традиційної дуелі поглядів Фредді поводився неналежно. У коментарях під відео відомі українські боксери Тарас Шелестюк та Іван Редкач закликали Бовара "покарати" суперника.

Раніше повідомлялося, що український боксер відмовився від поєдинку проти білоруса.

Нагадаємо, напередодні Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) нокаутував Раяна Гарсію (23-1, 19 KO).