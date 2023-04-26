Украинский боксер наказал соперника за "понты" перед боем (видео)

Кубинский боец провоцировал украинца на дуэли взглядов

Украинский боксер Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор" победил Фредди Масабо с Кубы в поединке на голых кулаках в промоушене Bare Knuckle. Накануне непобедимый украинский боксер Федор Черкашин (22-0, 14 КО) добыл очередную досрочную победу на вечере бокса в США.

Турнир BKFC 38 прошел во Флориде (США), где украинец провел пятираундовый поединок. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу уроженцу Мариуполя Ханакову. Таким образом, украинец наказал оппонента за дерзкое поведение на церемонии взвешивания.

Полное видео боя Бовар Ханаков — Фредди Масабо:

Напомним, на церемонии взвешивания во время традиционной дуэли взглядов Фредди вел себя неподобающе. В комментариях под видео известные украинские боксеры Тарас Шелестюк и Иван Редкач призвали Бовара "наказать" соперника.

Ранее сообщалось, что украинский боксер отказался от поединка против белоруса.

Напомним, накануне Джервонта Дэвис (28–0, 26 KO) нокаутировал Райана Гарсию (23–1, 19 KO).