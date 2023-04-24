Звездный украинец заявил об отказе боксировать с белорусом

Боец хотел бы провести поединок с американским соперником

Звездный украинский боксер в первом полусреднем весе Виктор Постол, который в 2020 году заявлял о желании еще минимум 2-3 года выходить в ринг, сообщил, что отказался провести бой с белорусским оппонентом.

Об этом он рассказал в комментарии Укринформ. Имя его несостоявшегося соперника не уточняется.

"Мне предлагали бой против белоруса, но я сразу отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами", — подчеркнул Постол.

По его словам, сейчас он поддерживает форму и хотел бы провести поединок против американского топ-соперника в США. Боксер также выразил надежду, что бой состоится в 2023 году.

"Возможно, это будет рейтинговый поединок. Думаю, что это произойдет в конце лета", — предположил Постол.

Ранее боксер рассказал, что на его шестилетнего сына Лукьяна в Броварах наехал мужчина на самокате, в результате чего ребенок атлета получил серьезные травмы.

Накануне украинский боксер Федор Черкашин (22-0, 14 КО) выиграл в США поединок против мексиканца Элиаса Эспадаса (22–5, 15 KO) и остался непобежденным на профи-ринге.