Украинский боксер закрепил свой непобедимый статус эффектным триумфом (видео)

Боец одержал досрочную победу

Украинец Федор Черкашин (22-0, 14 КО) выиграл поединок против мексиканца Элиаса Эспадаса (22–5, 15 KO) в андеркарде боя Джервонта Дэвис — Райан Гарсия.

Как сообщает "Телеграф", непобедимый боец среднего веса досрочно одолел соперника. Боксеры сошлись на ринге в американском Лас-Вегасе.

Черкашин дрался в доминирующем стиле, но до развязки зрителям пришлось ждать девятого раунда, когда Эспадас позволил визави нанести два хука по корпусу, после чего стал спиной к украинцу.

В итоге рефери остановил поединок, который принес победителю 14-й досрочный успех в профессиональной карьере.

Главный бой вечера нокаутом в седьмом раунде выиграл Джервонта Дэвис и остался непобедимым на профи-ринге.

Накануне украинский боксер супертяжелового веса Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 КО) впервые проиграл на профи-ринге в поединке против представителя ДР Конго Мартина Баколе (18-1, 13 КО).

Ранее украинские бойцы Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) и Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) эффектно победили во время боксерского вечера в польском Згожелеце.

На днях британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) сделал интригующее заявление о своем следующем сопернике — им может стать украинский супертяжеловес Александр Усик (20-0, 13 КО).