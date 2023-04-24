Зірковий українець заявив про відмову боксувати з білорусом

Боєць хотів би провести поєдинок із американським суперником

Зірковий український боксер у першій напівсередній вазі Віктор Постол, який в 2020 році заявляв про бажання ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг, повідомив, що відмовився провести бій із білоруським опонентом.

Про це він розповів у коментарі Укрінформ. Ім’я його суперника, поєдинок з яким не відбувся, не уточнюється.

"Мені пропонували бій проти білоруса, але я відразу відмовився. Ми не боксуватимемо з росіянами та білорусами", — підкреслив Постол.

За його словами, зараз він підтримує форму та хотів би провести поєдинок проти американського топ-суперника в США. Боксер також висловив сподівання, що бій відбудеться в 2023 році.

"Можливо це буде рейтинговий поєдинок. Думаю, що це відбудеться наприкінці літа", — припустив Постол.

Раніше боксер розповів, що на його шестирічного сина Лук’яна в Броварах наїхав чоловік на самокаті, внаслідок чого дитина атлета отримала серйозні травми.

Напередодні український боксер Федір Черкашин (22-0, 14 КО) виграв у США поєдинок проти мексиканця Еліаса Еспадаса (22-5, 15 KO) і залишився непереможеним на профі-рингу.