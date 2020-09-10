Постол рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь

Украинский боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол не собирается завершать карьеру боксера после обидного поражения от чемпиона WBC/WBO американца Хосе Карлоса Рамиреса.

"Когда я захочу закончить с боксом, всем это скажу. Я собираюсь еще минимум 2-3 года выходить в ринг, представлять Украину. Хочу снова стать чемпионом мира. Понимаю, что будет сложно, но хочу этого.

Переход в следующую категорию есть в планах, я много "гоняю вес", сбрасываю до 10 кг перед боем. Если будет хорошее предложение в 66 килограммах, то перейду боксировать туда. Хочу боксировать с топовыми соперниками. В полусреднем весе есть классные боксеры. Хочется реванша с Теренсом Кроуфордом", - сказал Постол в интервью suspilne.

Напомним, 29 августа Постол решением большинства судей проиграл Рамиресу и упустил свою вторую возможность вновь стать чемпионом мира.

Ранее Хосе Карлос Рамирес заявил, что легко справится с Василием Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе.