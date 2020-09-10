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Постол рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь

Постол рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь
21:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол не собирается завершать карьеру боксера после обидного поражения от чемпиона WBC/WBO американца Хосе Карлоса Рамиреса.

"Когда я захочу закончить с боксом, всем это скажу. Я собираюсь еще минимум 2-3 года выходить в ринг, представлять Украину. Хочу снова стать чемпионом мира. Понимаю, что будет сложно, но хочу этого.

Переход в следующую категорию есть в планах, я много "гоняю вес", сбрасываю до 10 кг перед боем. Если будет хорошее предложение в 66 килограммах, то перейду боксировать туда. Хочу боксировать с топовыми соперниками. В полусреднем весе есть классные боксеры. Хочется реванша с Теренсом Кроуфордом", - сказал Постол в интервью suspilne.

Напомним, 29 августа Постол решением большинства судей проиграл Рамиресу и упустил свою вторую возможность вновь стать чемпионом мира.

Ранее Хосе Карлос Рамирес заявил, что легко справится с Василием Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе.

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Бокс, Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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