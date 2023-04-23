Український боксер закріпив свій непереможний статус ефектним тріумфом (відео)

Боєць здобув дострокову перемогу

Українець Федір Черкашин (22-0, 14 КО) виграв поєдинок проти мексиканця Еліаса Еспадаса (22-5, 15 KO) в андеркарді бою Джервонта Девіс — Райан Гарсія.

Як повідомляє "Телеграф", непереможний боєць середньої ваги достроково здолав суперника. Боксери зійшлися на рингу в американському Лас-Вегасі.

Черкашин бився в домінуючому стилі, але до розв’язки глядачам довелося чекати на дев’ятий раунд, коли Еспадас дозволив візаві нанести два хуки по корпусу, після чого став спиною до українця.

У підсумку рефері зупинив поєдинок, який приніс переможцю 14-й достроковий успіх у професійній кар’єрі.

Головний бій вечора нокаутом у сьомому раунді виграв Джервонта Девіс та залишився непереможним на профі-рингу.

Напередодні український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (10-1, 8 КО) вперше програв на профі-рингу в поєдинку проти представника ДР Конго Мартіна Баколе (18-1, 13 КО).

Раніше українські бійці Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО), Даніель Лапін (7-0, 1 КО) та Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) ефектно перемогли під час боксерського вечора у польському Згожелеці.

Днями британський боксер Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) зробив інтригуючу заяву про свого наступного суперника — ним може стати український суперваговик Олександр Усик (20-0, 13 КО).