14-летний украинский боксер нокаутировал всех соперников на международном турнире и получил предложение представлять ОАЭ

Спортсмен произвел фурор на организаторов турнира

Украинский боксер из Винницы Павел Павлов завоевал золотую медаль на открытом чемпионате ОАЭ по боксу среди юниоров, который проходил в Фуджейре. Накануне украинец Федор Черкашин (22-0, 14 КО) добыл очередную досрочную победу на профи-ринге.

Примечательно, что всех своих соперников 14-летний Павел победил досрочно в первом раунде. Об этом сообщает ukrdubai.com.

14-летний школьник из Винницы Павлов приехал в Дубай из Украины на реабилитацию после операции на колене. Он зашел в местный клуб Spartans Boxing Club, где ему предложили поучаствовать в открытом чемпионате по боксу Sheikh Mohammad Bin Hamad Al Sharqi Ramadan Open Boxing Championships. В итоге Павел победил в весовой категории до 48 кг.

Во всех поединках Павел побеждал техническим нокаутом в первом раунде, а в одном из матчей даже оформил невероятную победу за 16 секунд. Отметим, после громкого триумфа Федерация бокса ОАЭ предлагает юному чемпиону поехать на международный турнир в Сингапуре представлять Эмираты.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер отказался от поединка с белорусом.

Напомним, звездный украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 КО) проиграл поединок представителю ДР Конго Мартину Баколе (18-1, 13 КО).