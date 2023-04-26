14-річний український боксер нокаутував усіх суперників на міжнародному турнірі та отримав пропозицію представляти ОАЕ

Спортсмен справив фурор на організаторів турніру

Український боксер із Вінниці Павло Павлов виборов золоту медаль на відкритому чемпіонаті ОАЕ з боксу серед юніорів, який проходив у Фуджейрі. Напередодні українець Федір Черкашин (22-0, 14 КО) здобув чергову дострокову перемогу на профі-ринзі.

Цікаво, що всіх своїх суперників 14-річний Павло переміг достроково у першому раунді. Про це повідомляє ukrdubai.com.

14-річний школяр із Вінниці Павлов приїхав до Дубая з України на реабілітацію після операції на коліні. Він зайшов до місцевого клубу Spartans Boxing Club, де йому запропонували взяти участь у відкритому чемпіонаті з боксу Sheikh Mohammad Bin Hamad Al Sharqi Ramadan Open Boxing Championships. Зрештою Павло переміг у ваговій категорії до 48 кг.

У всіх поєдинках Павло перемагав технічним нокаутом у першому раунді, а в одному із матчів навіть оформив неймовірну перемогу за 16 секунд. Зазначимо, що після гучного тріумфу Федерація боксу ОАЕ пропонує юному чемпіону поїхати на міжнародний турнір у Сінгапурі представляти Емірати.

Раніше повідомлялося, що відомий український боксер відмовився від поєдинку з білорусом.

Нагадаємо, зірковий український боксер Ігор Шевадзуцький (10-1, 8 КО) програв поєдинок представнику ДР Конго Мартіну Баколе (18-1, 13 КО).