Непобедимый украинский боксер отправил соперника в первый нокаут в карьере (видео)

Украинец стал хедлайнером вечера бокса в Латвии

В прошлый уик-энд украинский боксер Богдан Соболь (15-0, 7 КО) добыл эффектную победу в главном бою вечера бокса в латвийском городе Лиепая. Накануне украинский чемпион Александр Усик получил работу в национальной команде по футболу.

Украинец нокаутировал малоизвестного француза Гастона Дуэ (9-5-2, 4 КО) в пятом раунде. Об этом сообщает boxrec.com.

23-летний уроженец Макеевки не дал ни шанса 38-летнему французу. В 6-рандовом поединке украинец дважды отправил оппонента в нокдаун — в первом и четвертом раундах. А в пятой 3-минутке Богдан мощным ударом с левой по корпусу заставил Гастона капитулировать на коленях. Рефери зафиксировал победу Соболя техническим нокаутом. Для непобедимого украинца этот триумф стал 15-м в карьере. Опытный француз проиграл в пятый раз и впервые нокаутом.

Видео нокаута в бою Соболь - Дуэ

Ранее сообщалось, что украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) на вечере бокса в Мадриде добыл досрочную победу над венесуэльцем Майклом Маркано (29-8-1, 25 КО).

Напомним, украинский боксер Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор" победил Фредди Масабо с Кубы в поединке на голых кулаках.