В США боксер нокаутировал соперника на 4-й секунде (видео)

Боец использовал нечистый прием

Американец Джейсон Сантана (3-0, 3 КО) победил соотечественника Кеннета Джеймерсона (0-6) молниеносным нокаутом. Накануне украинец Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) за два раунда нокаутировал венесуэльца Майкла Маркано (29-8-1, 25 КО).

Как сообщает журналист Тим Боксео в Twitter, это произошло во время вечера бокса в Мемфисе (США). Тем самым Сантана одержал свою третью победу из трех (все — нокаутом).

Едва рефери объявил о начале боя, Джеймерсон поприветствовал соперника, но тот отбил перчатку визави, после чего ударом двойкой отправил его в нокаут.

Сантана не нарушил правила, но его нечистый прием явно не выглядит джентельменским.

Ранее украинский боксер Бовар Ханаков проучил за дерзкое поведение перед боем на голых кулаках Фредди Масабо с Кубы.

Перед этим 14-летний боец из Винницы Павел Павлов завоевал золотую медаль на открытом чемпионате ОАЭ, после чего там предложили юниору представлять эту страну.

Также украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10–1, 8 КО) потерпел первое поражение среди профессионалов в бою против Мартина Баколе (18-1, 13 КО) из ДР Конго.