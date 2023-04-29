Украинский боксер нокаутировал соперника за два раунда (видео)

Украинец не оставил шансов сопернику

В субботу, 29 апреля, украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) на вечере бокса в Мадриде (Испания) добыл досрочную победу над венесуэльцем Майклом Маркано (29-8-1, 25 КО). Накануне украинский боксер Бовар Ханаков удачно дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle.

Украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который прошел в Мадриде на арене Wizink Center, завершился очень быстро. В концовке первого раунда Карен мощным ударом по корпусу отправил оппонента в нокдаун. А во второй 3-минутке украинский боксер еще одним силовым ударом по туловищу заставил соперника сдаться — угол венесуэльца бросил на ринг полотенце.

Видео нокаута в бою Карен Чухаджян — Майкл Маркано:

Полное видео боя Карен Чухаджян Майкл Маркано:

Ранее сообщалось, что медиасервис Megogo отказался транслировать вечер бокса Василий Ломаченко — Девин Хейни.

Напомним, украинский боксер Александр Усик побывал на передовой, где взял в руки оружие. Это вызвало истерику в россии.