У США боксер нокаутував суперника на 4-й секунді (відео)

Боєць використав нечистий прийом

Американець Джейсон Сантана (3-0, 3 КО) переміг співвітчизника Кеннета Джеймерсона (0-6) блискавичним нокаутом. Напередодні українець Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) за два раунди нокаутував венесуельця Майкла Маркано (29-8-1, 25 КО).

Як повідомляє журналіст Тім Боксео в Twitter, це сталося під час вечора боксу в Мемфісі (США). Тим самим Сантана здобув свою третю перемогу з трьох (усі — нокаутом).

Щойно рефері оголосив про початок бою, Джеймерсон привітав суперника, але той відбив рукавичку візаві, після чого ударом двійкою відправив його в нокаут.

Сантана не порушив правила, але його нечистий прийом явно не виглядає джентльменським.

Раніше український боксер Бовар Ханаков провчив за зухвалу поведінку перед боєм на голих кулаках Фредді Масабо з Куби.

Перед цим 14-річний боєць із Вінниці Павло Павлов виборов золоту медаль на відкритому чемпіонаті ОАЕ, після чого там запропонували юніору представляти цю країну.

Також український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (10–1, 8 КО) зазнав першої поразки серед професіоналів у бою проти Мартіна Баколе (18-1, 13 КО) з ДР Конго.