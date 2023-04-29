Український боксер нокаутував суперника за два раунди (відео)

Українець не залишив шансів супернику

У суботу, 29 квітня, український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (22-2, 12 КО) на вечорі боксу в Мадриді (Іспанія) здобув дострокову перемогу над венесуельцем Майклом Маркано (29-8-1, 25 КО). Напередодні український боксер Бовар Ханаков вдало дебютував у лізі кулачних боїв Bare Knuckle.

Український боксер нокаутував суперника у другому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, що пройшов у Мадриді на арені Wizink Center, завершився дуже швидко. Наприкінці першого раунду Карен потужним ударом по корпусу відправив опонента в нокдаун. А в другій 3-хвилинці український боксер ще одним силовим ударом по тулубу змусив суперника здатися – кут венесуельця викинув на ринг рушник.

Відео нокауту в бою Карен Чухаджян — Майкл Маркано:

Повне відео бою Карен Чухаджян Майкл Маркано:

Раніше повідомлялося, що медіасервіс Megogo відмовився транслювати вечір боксу Василь Ломаченко — Девін Хейні.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик побував на передовій, де взяв до рук зброю. Це викликало істерику в росії.