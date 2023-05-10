"Снаряд попал мне в лоб и отскочил": Валуева высмеяли за сказку про HIMARS
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Бывший боксер рассказал о поездке к боевикам "ЛНР"
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы рф Николай Валуев, который желал сборной рф победы на ЧМ-2022 по футболу, заявил, что едва не погиб на войне против Украины.
Соответствующий комментарий Валуева доступен на absatzmedia. Бывший боксер отметил, что снаряд HIMARS попал в командный пункт оккупационных войск, когда он находился там, но не разорвался.
"Мы в Лисичанск приехали, это было после Нового года. Вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS, но [снаряд] не разорвался.
Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: "Нет, это не на нас летит". Они все знают.
Эта простота меня больше всего и поразила. Люди относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке даже и не снилось", – заявил Валуев.
В сети лишь посмеялись над "сказками" Валуева. Один из пользователей пошутил, что боксер-депутат мог отбить снаряд HIMARS лбом и получить только синяк.
Ранее Валуев рассказал о коварном плане Польши. Накануне Министерство молодежи и спорта Украины включил боксера-депутата в список спортсменов, поддерживающих войну рф в Украине.