"Снаряд попал мне в лоб и отскочил": Валуева высмеяли за сказку про HIMARS

Бывший боксер рассказал о поездке к боевикам "ЛНР"

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы рф Николай Валуев, который желал сборной рф победы на ЧМ-2022 по футболу, заявил, что едва не погиб на войне против Украины.

Соответствующий комментарий Валуева доступен на absatzmedia. Бывший боксер отметил, что снаряд HIMARS попал в командный пункт оккупационных войск, когда он находился там, но не разорвался.

"Мы в Лисичанск приехали, это было после Нового года. Вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS, но [снаряд] не разорвался.

Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: "Нет, это не на нас летит". Они все знают.

Эта простота меня больше всего и поразила. Люди относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке даже и не снилось", – заявил Валуев.

В сети лишь посмеялись над "сказками" Валуева. Один из пользователей пошутил, что боксер-депутат мог отбить снаряд HIMARS лбом и получить только синяк.

В сети высмеяли слова Николая Валуева про поездку в оккупированный Лисичанск

Ранее Валуев рассказал о коварном плане Польши. Накануне Министерство молодежи и спорта Украины включил боксера-депутата в список спортсменов, поддерживающих войну рф в Украине.