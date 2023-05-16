Ломаченко - Хейни: букмекеры кардинально изменили прогноз на бой

Аналитики понизили шансы на победу украинца

В субботу, 20 мая, в американском Лас-Вегасе состоится большой бой в легком весе Василий Ломаченко (29-0, 15 КО) — Девин Хейни (17-2, 11 КО). За несколько дней до поединка букмекеры изменили коэффициенты на главный поединок шоу.

Специалисты ближе к бою уменьшили шансы на успех Ломаченко. Об этом сообщает Favbet.

На победу Василия можно сделать ставку с коэффициентом 3,10-3,30. В то же время победа Хейни намного вероятнее — коэффициент 1,36-1,48. Добавим, что по сравнению с апрельским прогнозом шансы на победу украинца уменьшились и, похоже, данная тенденция сохранится к самому поединку.

Отметим, самым вероятным исходом поединка станет победа американца решением судей (коэффициент 1,67). Подобный успех украинца оценивается коэффициентом 4,40. Вероятность того, что американец досрочно остановит Василия, котируется коэффициентом 6,00, а досрочный триумф Ломаченко менее вероятен — коэффициент 9,00.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Хейни

Favbet: (победа Ломаченко 3,30 — ничья 17,00 — победа Хейни 1,48)

William Hill: (3,10 — 15,00 — 1,36)

Напомним, бой Ломаченко — Хейни не покажут по ТВ в Украине. Бывший транслятор боев с участием Ломаченко объяснил, почему отказался транслировать шоу бокса в Лас-Вегасе.