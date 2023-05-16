Ломаченко – Хейні: букмекери кардинально змінили прогноз на бій

Аналітики знизили шанси на перемогу українця

У суботу, 20 травня, в американському Лас-Вегасі відбудеться великий бій у легкій вазі Василь Ломаченко (29-0, 15 КО) - Девін Хейні (17-2, 11 КО). За кілька днів до поєдинку букмекери змінили коефіцієнти на головний поєдинок шоу.

Фахівці ближче до бою зменшили шанси на успіх Ломаченка. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Василя можна зробити ставку із коефіцієнтом 3,10-3,30. Водночас перемога Хейні набагато ймовірніша — коефіцієнт 1,36-1,48. Додамо, що, порівняно з квітневим прогнозом, шанси на перемогу українця зменшилися і, схоже, ця тенденція збережеться до самого поєдинку.

Зазначимо, найімовірнішим результатом поєдинку стане перемога американця рішенням суддів (коефіцієнт 1,67). Подібний успіх українця оцінюється коефіцієнтом 4,40. Імовірність того, що американець достроково зупинить Василя, котирується коефіцієнтом 6,00, а достроковий тріумф Ломаченка менш ймовірний — коефіцієнт 9,00.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Хейні

Favbet: (перемога Ломаченка 3,30 — нічия 17,00 — перемога Хейні 1,48)

William Hill: (3,10 — 15,00 — 1,36)

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні не покажуть по ТБ в Україні. Колишній транслятор боїв за участю Ломаченко пояснив, чому відмовився транслювати шоу боксу у Лас-Вегасі.