Ломаченко розповів, як зупинити війну в Україні (відео)

Спортсмен не вірить, що люди можуть щось змінити

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) напередодні свого бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО) відповів західним журналістам на питання про війну. До речі, супербій не покажуть по ТБ в Україні.

Про це колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях розповів на фінальній пресконференції перед боєм. Відео заходу доступне на YouTube-каналі промоутерської компанії Top Rank. Боксер вважає, що лише Бог може змінити ситуацію, а тому потрібно просто молитися.

"Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну", — заявив боксер.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні відбудеться в ніч проти 21 травня, орієнтовний початок поєдинку — о 06:00 (час київський). На кону дуелі стоятимуть чотири чемпіонські пояси, що належать американцеві. Напередодні букмекери значно знизили шанси на перемогу українця. До речі, Девін звинуватив Василя у "брудному" боксі.