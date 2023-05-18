"Вся россия за тебя": Ломаченко перед боем с Хейни восхитил россиян

Российские фанаты восхищены аполитичностью украинского боксера

Украинский боксер, экс-чемпион в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) накануне боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО) сделал фото на фоне украинского флага. Накануне боксеры провели финальную пресс-конференцию.

Соответствующий снимок Василий разместил на своей странице в Instagram. На фото спортсмен позирует на фоне едва заметного украинского флага.

Из-за того, что Ломаченко закрыл страницу для просмотра из Украины, в основном комментировали снимок представители рф и англоязычная аудитория спортсмена. Россияне восхищены тем, что Василий до сих пор не назвал рф агрессором, а также упорно защищает УПЦ МП. Под постом украинца можно встретить восторженные комментарии россиян: "Вперед, россия", "Настоящий славянин", "Вся россия болеет за тебя", "Вперед за россию, за православие".

В сети прокомментировали новое фото Ломаченко на фоне украинского флага

Напомним бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая. В Украине поединок не покажут по ТВ, а букмекеры не верят в успех украинского боксера.