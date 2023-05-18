"Вся росія за тебе": Ломаченко перед боєм з Хейні захопив росіян

Російські фанати захоплені аполітичністю українського боксера

Український боксер, ексчемпіон у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО) зробив фото на тлі українського прапора. Напередодні боксери провели фінальну пресконференцію.

Відповідний знімок Василь розмістив на своїй сторінці в Instagram. На фото спортсмен позує на тлі ледь помітного українського прапора.

Через те, що Ломаченко закрив сторінку для перегляду з України, в основному коментували знімок представники рф та англомовна аудиторія спортсмена. Росіяни захоплені тим, що Василь досі не назвав рф агресором, а також завзято захищає УПЦ МП. Під постом українця можна зустріти захоплені коментарі росіян: "Вперед, росія", "Справжній слов’янин", "Вся росія вболіває за тебе", "Вперед за росію, за православ’я".

У мережі прокоментували нове фото Ломаченка на тлі українського прапора

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні відбудеться в ніч на 21 травня. В Україні поєдинок не покажуть по ТБ, а букмекери не вірять в успіх українського боксера.