Ломаченка списали з рахунків у США

Шанси українці оцінюються невисоко

Тренер чемпіона WBA Regular в легкій вазі Джервонти "Танка" Девіса (29-0, 27 КО) Кенні Елліс упевнений, що український боксер Василь Ломаченко не має шансів у поєдинку проти американця Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу 21 травня 2023 року.

Про це він заявив ESNEWS, повідомляє Boxingscene. На думку фахівця, його підопічному для перемоги над українцем, якби такий бій відбувся, і зовсім вистачило б два раунди.

"Танк нокаутує його за два раунди", – заявив Елліс.

Водночас, переконаний тренер Девіса, якщо Ломаченко раптом переможе, то він хотів би проведення поєдинка його підопічного з українським боксером.

Днями Ломаченко заявив, що йому подобається бути аутсайдером бою проти Девіна Хейні.

При цьому українець переконаний, що в нього залишився останній шанс стати абсолютним чемпіоном у поєдинку проти Хейні. Бій не транслюватимуть в Україні. Але сайт "Телеграф" стежитиме за поєдинком в онлайн-трансляції.

Екстранслятор поєдинків Ломаченка пояснив, чому не транслюватиме вечір боксу в Лас-Вегасі. За кілька днів до поєдинку букмекери змінили коефіцієнти на супербій.