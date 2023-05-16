Ломаченко списали со счетов в США

Шансы украинцы оцениваются невысоко

Тренер чемпиона WBA Regular в легком весе Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО) Кенни Эллис уверен, что украинский боксер Василий Ломаченко не имеет шансов в поединке против американца Дэвина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира 21 мая 2023 года.

Об этом он заявил ESNEWS, сообщает Boxingscene. По мнению специалиста, его подопечному для победы над украинцем, если такой бой состоялся бы, и вовсе хватило бы два раунда.

"Танк нокаутирует его за два раунда", – заявил Эллис.

Вместе с тем, убежден тренер Дэвиса, если Ломаченко вдруг победит, то он хотел бы провести поединок его подопечного с украинским боксером.

На днях Ломаченко заявил, что ему нравится быть аутсайдером боя против Дэвина Хейни.

При этом украинец убежден, что у него остался последний шанс стать абсолютным чемпионом в поединке против Хейни. Бой не будут транслировать в Украине. Но сайт "Телеграф" будет следить за поединком в онлайн-трансляции.

Экс-транслятор поединков Ломаченко объяснил, почему не станет транслировать вечер бокса в Лас-Вегасе. За несколько дней до поединка букмекеры поменяли коэффициенты на супербой.