"Уже были поражения": Ломаченко нравится не быть фаворитом боя с Хейни

Украинец рад, что его считают аутсайдером

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что ему нравится быть аутсайдером боя против американца Дэвина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира 21 мая 2023 года.

Об этом можно услышать в видео Top Rank Boxing в YouTube. По его словам, для него это лучше, чем когда многие предсказывают ему легкий поединок, как это было раньше.

"Когда ты аутсайдер, ты можешь просто быть самим собой. Хейни – умный боксер. Он понимает бокс и знает, что делать в ринге", — добавил Ломаченко.

Украинец отметил, что знает уровень американца, которые обещает быть непростым соперником, но считает реальной свою победу, когда давление оказывается не на него.

"Так лучше. Это должно беспокоить его, а не меня. Поскольку я аутсайдер, и у меня уже были поражения. У нас есть стратегия на поединок, которую мы попытаемся реализовать", — резюмировал Ломаченко.

Также украинец считает поединок с американцем последним шансом стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой не покажут в Украине. На сайте "Телеграф" доступна его онлайн-трансляция.

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