"Вже були поразки": Ломаченку подобається не бути фаворитом бою з Хейні

Українець радий, що його вважають аутсайдером

Український боксер Василь Ломаченко зізнався, що йому подобається бути аутсайдером бою проти американця Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу 21 травня 2023 року.

Про це можна почути у відео Top Rank Boxing в YouTube. За його словами, для нього це краще, ніж коли багато хто пророкує йому легкий поєдинок, як це було раніше.

"Коли ти аутсайдер, ти можеш просто бути самим собою. Хейні — розумний боксер. Він розуміє бокс і знає, що робити в рингу", — додав Ломаченко.

Українець зазначив, що знає рівень американця, який обіцяє бути непростим суперником, але вважає реальною свою перемогу, коли тиск чиниться не на нього.

"Так краще. Це має турбувати його, а не мене. Оскільки я аутсайдер, і в мене вже були поразки. Ми маємо стратегію на поєдинок, яку ми спробуємо реалізувати", — резюмував Ломаченко.

Також українець вважає поєдинок із американцем останнім шансом стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Бій не покажуть в Україні. На сайті "Телеграф" доступна його онлайн-трансляція.

Колишній транслятор поєдинків боксера назвав причину, чому не покаже вечір боксу в Лас-Вегасі. За півтижня до поєдинку букмекери оновили коефіцієнти на головний бій вечора.