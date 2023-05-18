"Знімаю перед ним капелюха": Хейні поважає Ломаченка за його сміливе рішення
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Українець допоміг супернику стати абсолютним чемпіоном світу
Американський боксер Девін Хейні (29-0, 15 КО) розповів, за що поважає свого українського суперника (17-2, 11 КО) Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Американець оцінив рішення свого візаві залишитися в Україні на початку повномасштабного вторгнення рф. Про це він сказав на прес-конференції перед боєм, яку опублікував в YouTube Top Rank Boxing.
"Я знімаю перед ним капелюха за цей шанс після чотирьох років. Я поважаю його рішення залишитися в Україні та боротися за свою країну", — зізнався Хейні.
За його словами, це дало йому можливість поїхати в Австралію для проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Джорджа Камбососа.
"Тому було правильно, що як справжній чемпіон я також дав йому шанс. Хочу провести чудовий бій для вболівальників у неділю", — резюмував Хейні.
На цій же пресконференції Ломаченко відповів на питання про війну рф проти України. На його думку, її зупинить лише Бог.
Нагадаємо, що поєдинок українця проти американського боксера відбудеться в ніч проти 21 травня. В Україні бій не транслюватиметься по ТБ, тоді як букмекери вважають фаворитом Хейні.
При цьому американський абсолютний чемпіон світу звинуватив Ломаченка в "брудному" боксі.