Редактор рубрики "Спорт Телеграф" Андрей Синявский приводит доводы в пользу того, почему лучше воздержаться от поддержки украинского боксера в поединке против Девина Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как утверждает сам Ломаченко, бой, который состоится 21 мая 2023 года в американском Лас-Вегасе — его последний шанс выиграть все четыре пояса. И если победа обеспечит ему статус безоговорочно лучшего боксера в легком весе, то значение данного успеха вне ринга сделает его вес совсем не легким.

Глупо спорить, что подобные триумфы украинских спортсменов прославляют нашу страну, но в случае с Ломаченко его гипотетический успех рискует навредить национальным интересам — во всяком случае в стратегическом смысле.

И дело тут не в том, считать ли его патриотом Украины после всех скандалов, которые заставляли в этом усомниться, тем более что звездный боксер проявил себя с наилучшей стороны, когда отправился в ряды теробороны в самом начале полномасштабного вторжения россии. За это ему, безусловно, честь и хвала.

Проблемой Ломаченко, однако, является его слепая поддержка УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП), которая упорно не желает порвать связи с русской православной церковью (РПЦ), чей патриарх кирилл благословляет рф на войну с Украиной, и уже разоблачен как агент КГБ.

Тут стоит напомнить, что единственной канонической украинской православной церковью на территории нашей страны является ПЦУ, которая получила от Вселенского патриарха томос, что делает УПЦ МП в лучшем случае просто религиозной организацией, в худшем — сектой на службе РПЦ, а значит и Кремля.

Между тем, поддержка боксером Московского патриархата доходит до того, что он использует свою популярность для пропаганды мракобесных убеждений митрополитов УПЦ МП о том, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества, а также призывает молиться за врагов и называет "духовно-больными" протестующих у Лавры, которых "можно только пожалеть". В стране, сражающейся за свое существование в борьбе с российскими оккупантами, это очевидно работает на раскол общества.

В данном случае важно не умалять влияние Московского патриархата, который имеет наибольшее число приходов, а значит и большое влияние на умы верующих в Украине. Безусловно, многие прихожане УПЦ МП лояльно относятся к Украине и презирают рф за развязанную ею войну, вот только, увы, слепо следуя за митрополитом Онуфрием, они не видят той деструктивной роли для украинской идентичности, которую та играет.

Возможно, пока идет жестокая война, такое влияние не выглядит опасным, но в будущем это обещает сыграть роковую для Украины роль, о чем свидетельствует, например, опыт Черногории. Тамошний сперва премьер, а затем президент Мило Джуканович годами содействовал возвращению черногорцами своей идентичности, благодаря чему страна стала независимой от Сербии и вошла в НАТО, но ничего не сумел поделать с идентичностью той большой массы своих соотечественников, которые прочно связали себя с Сербской православной церковью.

Это означает, что для многих черногорцев последняя оказалась важнее национальной, государственной и языковой идентичности, ведь если бы это было не так, сперва Джуканович не проиграл выборы просербским, а заодно и пророссийским силам, а на недавних выборах президента — фактическому выдвиженцу Сербской православной церкви и популисту Якову Милатовичу, что еще неизвестно как повлияет на интеграцию страны в ЕС и ее позиции в НАТО в разгар противостояния с россией.

Казалось бы, при чем тут Ломаченко, чье право ходить в любую церковь и молиться любому богу никто не оспаривает? Но с учетом того, как звездный боксер подыгрывает пропаганде УПЦ МП, его слова в случае завоевания титула абсолютного чемпиона мира станут еще более весомыми как в Украине, так и за рубежом, особенно в США, где он стал практически своим.

К нему еще сильнее будут прислушиваться те украинцы, кто после полномасштабного вторжения рф, возможно, задумались о переходе в ПЦУ. А куда более серьезным будет влияние риторики спортсмена в интересах будущих политических сил в Украине, которые после всех травм войны возьмут на вооружение пусть и не пророссийские, но примирительные в отношении агрессора или вовсе популистские лозунги, что в случае прихода их к власти может помешать нашей стране интегрироваться в НАТО и ЕС, а значит — обезопасить нас от вероятной новой агрессии рф в будущем.

Кроме того, мировая популярность украинца — абсолютного чемпиона — рискует добавить негатива за рубежом в отношении действий Киева по нейтрализации влияния УПЦ МП, а это может повлиять и на помощь Украине во время войны, ведь на Западе и так хватает голосов тех, кто, не понимая реальной ситуации с каноничностью церквей и влиянием РПЦ, считает, что нынешняя власть занимается чуть ли не религиозными гонениями. Поэтому звездный статус спортсмена в таком случае лишь поможет раскрутить это возмущение.

Поражение же боксера будет означать, что ему больше не удастся получить бой за титул абсолютного чемпиона мира, ведь он и сам так считает, а внимание к нему, а также его взглядам на церковь закономерно уменьшится.

Именно поэтому стоит болеть против Ломаченко за Хейни.