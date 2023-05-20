Ломаченко - Хейни: прямая видеотрансляция боя

Бесплатная прямая видеотрансляция боя доступна только для просмотра из Украины

В ночь на воскресенье, 21 мая, украинский боксер профессионал, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет бой против абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях американца Девина Хейни (29-0, 15 КО). Накануне чемпион устроил потасовку с претендентом на взвешивании.

Промоутерская компания Top Rank Boxing приняла решение показать этот чемпионский бой украинцам в открытом доступе на своем YouTube-канале. Шоу бокса начнется в 03:00 (время киевское), главный бой вечера — ориентировочно в 06:00. На кону поединка стоят чемпионские пояса IBF, WBA Super, WBC, и WBO в легком весе. К слову, боксеры успешно прошли взвешивание.

Прямая видеотрансляция боя Ломаченко — Хейни

Напомним, украинские трансляторы отказались от показа боя Ломаченко — Хейни в Украине. За день до начала шоу бокса Top Rank неожиданно объявила, что трансляция вечера бокса будет бесплатной для украинцев. Отметим, букмекеры считают, что Василий проиграет бой.