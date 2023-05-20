"Он боится": Ломаченко высмеял Хейни за подлый поступок (видео)

Василий не сомневается в своей победе

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отреагировал на скандальную выходку абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 КО), который толкнул украинца прямо во время битвы взглядов.

Соответствующий комментарий Василий дал в интервью журналисту на YouTube-канале Top Rank Boxing. Украинец теперь не сомневается в своей победе, считая, что американец дал слабину.

– Ты подошел ко мне с улыбкой на лице. Почему ты смеешься?

– Потому что он мой, он мой. У него нет силы.

– Ты почувствовал это?

– Да, почувствовал.

– Как считаешь, почему он тебя толкнул?

– Потому что он боится. Он боится.

– Раньше ты этого не говорил. Что изменилось?

– Теперь я это увидел. 100%.

– Думаешь, он пытался спровоцировать тебя и этим показал свой страх? Я правильно тебя понял?

– Ну а почему еще он это сделал? Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я вроде бьюсь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец.

– Думаешь, у тебя теперь есть преимущество?

– Он знает, что произойдет в ринге. Он все понимает. Я не буду останавливаться, буду работать, – сказал Ломаченко.

Напомним, украинские трансляторы отказались показывать бой Ломаченко — Хейни. Однако за день до поединка стало известно, что трансляция шоу бокса для украинцев будет бесплатной благодаря промоутерской компании Top Rank. К слову, букмекеры не верят в украинца в этом противостоянии.