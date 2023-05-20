"Він боїться": Ломаченко висміяв Хейні за підлий вчинок (відео)

Василь не сумнівається у своїй перемозі

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) відреагував на скандальну витівку абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО), який штовхнув українця під час битви поглядів.

Відповідний коментар Василь дав в інтерв’ю журналісту на YouTube-каналі Top Rank Boxing. Українець тепер не сумнівається у своїй перемозі, вважаючи, що американець дав слабину.

– Ти підійшов до мене з усмішкою на обличчі. Чому ти смієшся?

– Бо він мій, він мій. Він не має сили.

– Ти відчув це?

– Так, відчув.

– Як вважаєш, чому він тебе штовхнув?

– Бо він боїться. Він боїться.

– Раніше ти цього не казав. Що змінилося?

– Тепер я це побачив. 100%.

– Думаєш, він намагався спровокувати тебе і цим показав свій страх? Я правильно тебе зрозумів?

– Ну, а чому ще він це зробив? Якщо хочеш щось довести, зроби це у рингу, зроби це чисто. А так він постійно говорить про те, що я начебто б’юся брудно. Але зараз очевидно, хто з нас справді брудний боєць.

– Думаєш, у тебе тепер є перевага?

– Він знає, що станеться у рингу. Він усе розуміє. Я не зупинятимусь, працюватиму, – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, українські транслятори відмовилися показувати бій Ломаченко — Хейні. Однак, за день до поєдинку стало відомо, що трансляція шоу боксу для українців буде безкоштовною завдяки промоутерській компанії Top Rank. До речі, букмекери не вірять в українця у цьому протистоянні.