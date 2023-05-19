Ломаченко — Хейні: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Пряма трансляція останнього заходу перед боєм

У ніч на суботу, 20 травня (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться церемонія зважування учасників вечора боксу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) – Девін Хейні (29-0, 15 КО). Напередодні боксери посварилися під час зустрічі.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування буде доступна на YouTube-каналі Top Rank Boxing. Боксери проведуть титульний поєдинок у легкій вазі (до 61,2350 кг).

Зазначимо, обидва боксери без проблем брали вагу у своїх попередніх поєдинках. Якщо боєць вийде з ліміту вагової категорії, то для нього боротьба за пояси закінчена. До речі, на кону поєдинку стоять чотири основні пояси: IBF, WBA Super, WBC та WBO. Титули поки що належать американцеві. Церемонія зважування відбудеться у Лас-Вегасі за добу до поєдинку. Початок заходу – 20 травня о 02:00 (час київський).

Пряма відеотрансляція церемонії зважування

Бій Ломаченко — Хейні відмовилися транслювати українські телеканали та медіасервіси. Офіційну трансляцію поєдинку можна буде подивитися лише на західних медіаплатформах. Додамо, букмекери на боці американця у протистоянні з українцем.