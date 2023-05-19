Ломаченко - Хейни: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Прямая трансляция последнего мероприятия перед боем

В ночь на субботу, 20 мая (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится церемония взвешивания участников вечера бокса Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО). Накануне боксеры повздорили при встрече.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания будет доступна на YouTube-канале Top Rank Boxing. Боксеры проведут титульный поединок в легком весе (до 61,2350 кг).

Отметим, оба боксера без проблем брали вес в своих предыдущих поединках. Если боец выйдет из лимита весовой категории, то для него борьба за пояса окончена. К слову, на кону поединка стоят четыре основные пояса: IBF, WBA Super, WBC, и WBO. Титулы пока принадлежат американцу. Церемония взвешивания состоится в Лас-Вегасе за сутки до поединка. Начало мероприятия — 20 мая в 02:00 (время киевское).

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания

Бой Ломаченко — Хейни отказались транслировать украинские телеканалы и медиа-сервисы. Официальную трансляцию поединка можно будет посмотреть только западных медиа-платформах. Добавим, букмекеры на стороне американца в противостоянии с украинцем.