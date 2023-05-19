Бой Ломаченко - Хейни не покажут в Украине: где и когда смотреть бокс

Большой бой пройдет в США

В субботу, 20 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном поединке которого состоится чемпионский бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО). Отечественные трансляторы отказались показывать бой в Украине.

Официальная прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Девин Хейни будет доступна для просмотра на территории Украины только на западных медиа-платформах ESPN+ и Sky Sports. Для просмотра поединка на данных сервисах необходима подписка, стоимость которой составляет около 2000 грн, а также VPN. Отметим, главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе начнется в воскресенье, 21 мая, ориентировочно в 06:00 (время киевское).

Добавим, что Василий является андердогом в противостоянии с чемпионом. Накануне боксеры провели финальную пресс-конференцию, на которой украинец рассказал о войне в Украине.

Ранее сообщалось, кто рассудит чемпионский бой Василий Ломаченко — Девин Хейни.