Ломаченко - Хейни: назван третий человек в ринге

Американские судьи будут работать на поединке украинца

Уже в ближайший уик-энд состоится большой вечер бокса с участием бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 KO). Накануне боксеры проели финальную пресс-конференцию.

Накануне грандиозного боя стало известно, кто рассудит поединок. Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника в ринге вместе с боксерами будет находиться Харви Док из Нью-Джерси. А боковыми судьями назначены Дэйв Моретти и Тим Читем (оба из Невады), а также Дэвид Сазерленд (Оклахома).

Харви Док

Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden и не будет показан на украинском ТВ. Официально поединок покажут несколько западных медиаплатформ. К слову, букмекеры не верят в триумф украинца.

Напомним, Василий оскандалился перед боем в США. Накануне украинец сделал совместное фото с другом главы Чечни рамзана кадырова. Кроме того, Ломаченко активно поддерживал сторонников УПЦ МП в последнее время.