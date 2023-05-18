Ломаченко — Хейні: названа третя людина в ринзі

Американські судді працюватимуть на поєдинку українця

Вже найближчого вікенду відбудеться великий вечір боксу за участю колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) та абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO). Напередодні боксери проїли фінальну пресконференцію.

Напередодні грандіозного бою стало відомо, хто розсудить поєдинок. Про це повідомляє boxingscene.

За інформацією джерела в ринзі разом з боксерами перебуватиме Харві Док із Нью-Джерсі. А боковими суддями призначені Дейв Моретті та Тім Читем (обидва з Невади), а також Девід Сазерленд (Оклахома).

Харві Док

Бій Ломаченко — Хейні відбудеться в ніч проти 21 травня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden і не буде показаний на українському ТБ. Офіційно поєдинок покажуть кілька західних медіаплатформ. До речі, букмекери не вірять у тріумф українця.

Нагадаємо, Василь оскандалився перед боєм у США. Напередодні українець зробив спільне фото з другом глави Чечні рамзаном кадирова. Крім того, Ломаченко активно підтримував прихильників УПЦ МП останнім часом.