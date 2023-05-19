В россии будут болеть за Ломаченко, хотя не верят в его победу

Российский боксер хочет, чтобы украинец победил

Бывший чемпион мира по версии WBC Silver в 1-м тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов заявил, что в поединке Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против Девина Хейни (29-0, 15 КО) будет болеть за украинца.

Соответствующее заявление Кудряшов сделал в комментарии для mma.metaratings.ru. Российский боксер подчеркнул, что Хейни практически во всем лучше Ломаченко, однако он все равно будет болеть за украинца.

"Мой прогноз не сочетается с прогнозами уважаемых людей. Хотя тот же Фернандо Варгас четко сказал, что Ломаченко победит. Несмотря на то, что у Василия большие простои, несмотря на то, что он уступает в габаритах, несмотря на то, что Хейни – абсолютный чемпион, несмотря на то, что он моложе, я все равно верю, что Ломаченко найдет к нему ключи. Хейни не сможет подобрать стиль, который необходим для победы над Ломаченко.

Понятно, что все может решить один удар. Девин больше и бьет сильнее, чем Хорхе Линарес, с которым у Васи были проблемы. Все равно где-то внутри я очень хочу, чтобы Ломаченко победил", — заявил Кудряшов.

Напомним, бой между Ломаченко и Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Украинские трансляторы отказались показывать этот поединок. Возможно, это связано с неоднозначной позицией боксера после полномасштабного вторжения рф в Украину.