У рф вболіватимуть за Ломаченка, хоча не вірять у його перемогу

Російський боксер хоче, щоб українець переміг

Колишній чемпіон світу за версією WBC Silver у 1-й важкій вазі росіянин Дмитро Кудряшов заявив, що в поєдинку Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти Девіна Хейні (29-0, 15 КО) вболіватиме за українця.

Відповідну заяву Кудряшов зробив у коментарі для mma.metaratings.ru. Російський боксер підкреслив, що Хейні практично в усьому кращий за Ломаченка, проте він все одно вболіватиме за українця.

"Мій прогноз не поєднується з прогнозами шанованих людей. Хоча той же Фернандо Варгас чітко сказав, що Ломаченко переможе. Попри те, що у Василя великі простої, попри те, що він поступається у габаритах, попри те, що Хейні – абсолютний Чемпіон, попри те, що він молодший, я все одно вірю, що Ломаченко знайде до нього ключі, а Хейні не зможе підібрати стиль, який необхідний для перемоги над Ломаченком.

Зрозуміло, що все може вирішити один удар. Девін більший й б’є сильніше, ніж Хорхе Лінарес, з яким у Васі були проблеми. Все одно десь усередині я дуже хочу, щоб Ломаченко переміг", — заявив Кудряшов.

Нагадаємо, бій між Ломаченком та Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. Українські транслятори відмовилися показувати цей поєдинок. Можливо, це пов’язано з неоднозначною позицією боксера після повномасштабного вторгнення рф в Україну.