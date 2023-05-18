Ломаченко сподівається відволікти українців від війни, але є одне але

Боксер хоче, щоб українські любителі боксу забули про війну як мінімум під час його поєдинку

Український боксер-професіонал Василь Ломаченко (29-0, 15 КО) перед чемпіонським поєдинком із Девіном Хейні (17-2, 11 КО) відповів на запитання журналіста про війну в Україні. Напередодні боксери зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції.

Боксер, відповідаючи на запитання Boxing News, зазначив, що сподівається, що перегляд його поєдинку відволіче українців від бойових дій. При цьому офіційно про трансляцію вечора боксу Ломаченко — Хейні в нашій країні не повідомлялося.

"Я сподіваюся, що зможу підняти настрій українцям. Звичайно ж, я вірю, що під час бою люди трохи забудуть про погану ситуацію і переключаться з війни на цей поєдинок.

Безумовно, через війну складно сконцентруватися, але я маю залишатися сфокусованим і показати себе з кращого боку.

Якщо говорити про майбутнє, то я не знаю, бо я зосереджений на цьому поєдинку. Ніхто не знає, що в ньому станеться. Що станеться, коли я повернуся до України? Ми не знаємо, як воно буде із війною", — заявив боксер.

Нагадаємо, медіаплатформа Megogo відмовилася показувати бій за участю Ломаченка. В Україні офіційна трансляція поєдинку буде доступна на західних платформах за підпискою. До речі, Василь є андердогом у протистоянні з американцем.