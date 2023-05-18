Ломаченко надеется отвлечь украинцев от войны, но есть одно но

Боксер хочет, чтобы украинские любители бокса забыли о войне как минимум во время его поединка

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (29-0, 15 КО) перед чемпионским поединком с Девином Хейни (17-2, 11 КО) ответил на вопрос журналиста о войне в Украине. Накануне боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции.

Боксер, отвечая на вопрос Boxing News, отметил, что надеется, что просмотр его поединка отвлечет украинцев от боевых действий. При этом официально о трансляции вечера бокса Ломаченко — Хейни в нашей стране не сообщалось.

"Я надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Конечно же, я верю, что во время боя люди немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок.

Безусловно, из-за войны сложно сконцентрироваться, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны.

Если говорить о будущем, то я не знаю, потому что я сосредоточен на этом поединке. Никто не знает, что в нем произойдет. Что случится, когда я вернусь в Украину? Мы не знаем, как оно будет с войной", — заявил боксер.

Напомним, медиа-платформа Megogo отказалась показывать бой с участием Ломаченко. В Украине официальная трансляция поединка будет доступна на западных платформах по подписке. К слову, Василий является андердогом в противостоянии с американцем.