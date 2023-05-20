Ломаченко - Хейни: где и когда бесплатно смотреть супербой

Американская компания сделала подарок для любителей бокса из Украины

Промоутерская компания Top Rank Boxing приняла решение показать бесплатно для украинцев супербой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девином Хейни (29-0, 15). Ранее медиа-платформа megogo отказалась транслировать этот поединок, сославшись на принципиальное решение.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем YouTube-канале. Судя по всему, украинцы смогут увидеть весь основной кард турнира, включая и главный поединок шоу. Отметим, в США и Великобритании просмотр боя Ломаченко — Хейни обойдется примерно в 60 долларов (2200 грн).

Прямая видеотрансляция боя доступна на YouTube-канале Top Rank Boxing

Хейни в поединке с Ломаченко защищает титулы IBF, WBA Super, WBC, и WBO в легком весе. Бой украинца с американцем начнется в воскресенье, 21 мая, ориентировочно в 06:00 по киевскому времени. Украинцы смогут насладиться не только главным поединком шоу, но и боями андеркарда. Трансляция от Top Rank начинается в 03:00.

Ранее сообщалось, что Ломаченко является андердогом в противостоянии с Хейни.

Напомним, Александр Усик лично не посетит поединок с участием Василия.