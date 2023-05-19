Усик "кинул" Ломаченко (видео)

Чемпион не посетит бой своего кума в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не приедет на бой бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 KO). Накануне Александр вызвал истерику у россиян, опубликовав фото в вышиванке.

Об этом в комментарии Seconds Out заявил менеджер Усика Эгис Климас. Отметим, Александр практически всегда посещал бои Василия, но в этот раз чемпион сослался на занятость. По словам Эгиса, Усик будет заниматься делами своего благотворительного фонда.

"Приедет ли Усик в субботу, чтобы поддержать Ломаченко? Нет, к сожалению. Он только что вылетел из Украины, у его жены был день рождения. Они занимались этим. Также Усик занят работой с USYK Foundation. Он запустил фонд, который помогает людям, потерявшим дома в Украине, пострадавшим. Это все надо организовать", — сказал Климас.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни не состоится в ночь на 21 мая (время киевское), однако украинские трансляторы не заинтересованы в проведении прямой трансляции этого шоу бокса. К слову, букмекеры не верят в успех украинца.