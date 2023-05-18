"Черт прилизанный": Усик в вышиванке вызвал истерику у россиян (фото)

Боксер сделал совместный снимок с любимой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик (20-0, 13 KO) в день вышиванки порадовал своих фанатов фото в национальном наряде.

Соответствующий снимок боксер опубликовал на своей странице в Instagram. На фото спортсмен позирует со своей женой Екатериной. Александр одет в национальную рубашку, на которой вышита часть поэмы "Катерина" украинского поэта Тараса Шевченко.

На рубашке боксера можно прочитать первые строки поэмы:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з м**калями,

Бо м**калі — чужі люде,

Роблять лихо з вами".

Александр Усик с женой Екатериной

"Любите мир, таким как он есть. Меняйте себя к лучшей вашей версии, цените тех, кто вас любит и вдохновляет", — написал боксер под фото.

Российские пользователи в комментариях под постом устроили настоящую истерику. Один из них назвал украинского чемпиона "чертом прилизанным", а второй заявил, что теперь будет болеть только за Василия Ломаченко.

В россии истерят из-за фото Усика с женой на День вышиванки

Напомним, Усик недавно побывал на передовой. Боксер даже взял оружие в руки и сделал выстрел из миномета по оккупантах. Из-за этого в рф начался переполох, а спортсмена записали в "комбатанта".