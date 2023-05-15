Усик получил шанс сыграть против "Динамо" в украинской Премьер-лиге

Боксеру выпала возможность проявить себя в футболе

Футбольный клуб "Полесье", за который в украинской Премьер-лиге (УПЛ) собирается сыграть звезда украинского бокса Александр Усик, вышел в УПЛ.

Как сообщает "Телеграф", житомирская команда завоевала путевку в элитный дивизион после победы над Кременем (5:0). Соперники встретились в рамках 6-го тура второго этапа чемпионской группы Первой лиги.

"Полесье" - "Кремень". Видео голов и обзор матча

"Полесье" впервые в истории будет выступать в УПЛ. Компанию клубу также составит киевская "Оболонь", которая 10 лет не играла в элитном дивизионе.

В январе 2022 года Усик сыграл за житомирскую команду против ровненского "Вереса" турнире Winter Cup в Турции. После этого боксер заявил, что хочет дебютировать в УПЛ за "Полесье" в матче против "Динамо".

Дебют Усика за "Полесье" в матче против "Вереса"

"Когда "Полесье" выйдет в Премьер-лигу, я буду играть за них в УПЛ против "Динамо", — сказал тогда супертяжеловес.

Накануне Усик заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру боксера, ведь у него есть конкретная цель — стать абсолютным чемпионом мира.

Недавно в СМИ стали обсуждать возможную организацию боксерского супершоу, в котором примут гранды-супертяжеловесы: Усик (20-0, 13 КО), британские боксеры Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), а также представитель США Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

Ранее появилась информация, что если бой с Фьюри окончательно сорвется, украинец может подраться с Даниэлем Дюбуа. Сообщалось, что поединок может состояться в Польше.